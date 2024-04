Virtus Francavilla, ora serve un filotto in ottica playout: la situazione

La vittoria sul Catania nell'ultimo turno di campionato è stata una boccata di ossigeno per la Virtus Francavilla, che ha ritrovato non solo punti ma anche morale dopo la sconfitta contro il Brindisi in vista di un finale di campionato incandescente. La priorità dei biancazzurri è quella di assicurarsi un posto per i playout in modo da giocarsi successivamente le chance di salvezza.

Attualmente la formazione guidata da Alberto Villa si trova al terzultimo posto a quota 33 punti, lontani quattro lunghezze dalla Turris e sei da Monopoli e Catania: stando alla classifica i biancazzurri giocherebbero lo spareggio contro la Turris, tuttavia sarà necessario mantenere un distacco non superiore ai sette punti. Infatti se la quintultima o la quartultima hanno un vantaggio di almeno otto punti rispettivamente dalla penultima o la terzultima, il playout non si gioca e la peggior classifica retrocede in Serie D.

La Virtus dunque dovrà raccogliere il più possibile dalle restanti tre partite per avere l'acceso alla postseason, anche perché la graduatoria può ancora cambiare visto il numero di squadre coinvolte e le relative distanze. In teoria la salvezza diretta a livello matematico è ancora possibile, ma resta uno scenario di difficile realizzazione: il club della Città degli Imperiali dovrebbe vincere tutte e tre le gare e sperare che Catania, Monopoli e Turris non facciano più di 42 punti (41 in caso dei biancoverdi, al netto degli scontri diretti a sfavore); in caso di quintultimo posto i biancazzurri dovrebbero avere almeno otto punti di vantaggio sulla penultima (al momento il Monterosi).

Domenica 14 apirle è previsto il derby pugliese contro l'Audace Cerignola, allo stadio Monterisi (ore 20:45); una settimana dopo alla Nuovarredo Arena arriverà la Juve Stabia già promossa in Serie B mentre all'ultima giornata, sabato 27 aprile, la Virtus Francavilla affronterà in trasferta il Potenza. Serve dunque un filotto per tenere vive le speranze di permanenza in Serie C.