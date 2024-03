Serie C, la designazione arbitrale per il match Brindisi-Taranto

Brindisi-Taranto, match valido per la trentatreesima giornata di Serie C girone C, in programma per Domenica 24 Marzo alle ore 18.30 presso lo Stadio “Fanuzzi”,sarà diretta dal Signor Mario Perri della sezione di Roma1.

Assistenti di gara il Signor Amedeo Fine sezione di Battipaglia e il Signor Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria; quarto ufficiale il Signor Filippo Colaninno della sezione di Nola.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi