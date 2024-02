La Virtus Francavilla cade ancora in trasferta: il Giugliano la spunta in extremis (2-1)

Serie C Girone C

Seconda sconfitta consecutiva fuori casa per la Virtus Francavilla che, dopo aver incassato nello scorso turno un 3-2 per mano del Messina, è stata battuta dal Giugliano allo stadio De Cristofaro per 2-1.

I padroni di casa hanno sbloccato il match al 9': Baldé ha conquistato il pallone gestito da Dutu e Branduani (uscito per abbrancare la sfera) andando così a segno. A riequilibrare i conti ci ha pensato Neglia, subentrato a Polidori nella ripresa, che ha firmato di testa il primo centro personale in maglia biancazzurra al 69'. Successivamente il Giugliano ha colpito la traversa con la conclusione di De Rosa, su cui Branduani non poteva fare nulla, tuttavia al 90' è riuscito a trovare il gol vittoria: a firmarlo è stato Salvemini, abile ad approfittare di un errore difensivo ospite. La Virtus Francavilla è rimasta ferma a quota 21 punti in classifica.

Giugliano-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 9’pt Balde, 45’st Salvemini (GI) 24’st Neglia (VF)

Giugliano: Russo, Yabre (44’st Oyewale), Romano, De Rosa, Valdesi, Caldore, De Sena (26’st Oviszach), Cargnellutti, Ibourahima (26’st Salvemini), Maselli (35’st Berardocco), Di Dio (1’st Ciuferri). A disp: Baldi, Rob Coprean, Menna, Scognamiglio, Gladestony, Grasso, Boccia. All. Bertotto

Virtus Francavilla Calcio: Branduani, De Marino, Gasbarro, Biondi (1’st Carella), Artistico, Polidori (14’st Neglia), Dutu, Agostinelli (1’st Macca), Risolo (30’st Laaribi), Ingrosso, Garofalo (20’st Di Marco). A disp: Carretta, Lucatelli, Contini, Nicoli, Accardi. All. Occhiuzzi

Arbitro: Sig. Giorgio di Cicco di Lanciano (Vittorio Consonni di Treviglio-Luca Bernasso di Milano-Davide Testoni di Ciampino)

Note: Ammoniti: Di Dio, Caldore (GI) Ingrosso (VF)

Recupero: 3’pt, 5’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla

