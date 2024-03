RImonta da urlo a Monopoli: il Brindisi continua a credere nella salvezza

Scatto d'orgoglio per il Brindisi che, allo stadio Veneziani, acciuffa il Monopoli sul 2-2 praticamente allo scadere, dopo essere andato sotto di due reti. Un risultato che non sposta molto gli equilibri della graduatoria, ma che di fatto lascia ancora accese le speranze di rincorsa salvezza. La gara ha visto il debutto in panchina di Nicola Losacco, a cui è stata affidata la guida della squadra in seguito alla separazione con Ciro Danucci.

I padroni di casa hanno trovato il vantaggio nel finale del primo tempo, al 48', quando Grandolfo ha insaccato una girata su assist di Borello. Negli ultimi minuti la gara si è improvvisamente accesa: all'82', il subentrato Tommasini ha siglato il raddoppio, preceduto dal sigillo di Bagatti che ha accorciato le distanze.Preludio all'insperato pareggio dei biancazzurri, arrivato al 94' con la prodezza al volo di Labriola che ha insaccato dopo una respinta. Il Brindisi è così salito a quota 18 punti in classifica.

