Derby a Monopoli: il Brindisi si gioca le residue chance di salvezza

Arriva un derby pugliese in uno dei momenti più delicati per il Brindisi. Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18:30, i biancazzurri affronteranno il Monopoli in un faccia a faccia che peserà tanto in ottica salvezza. I biancazzurri sono reduci dalla sconfitta interna contro il Messina per 3-1 e dal terzo cambio in panchina: è stata infatti ufficializzata la separazione tramite risoluzione consensuale con il tecnico Ciro Danucci, sostituito da Nicola Losacco. I biancoverdi del grande ex Roberto Taurino, che sarà assente per squalifica, nelle ultime due partite ha raccolto due 0-0 contro Virtus Francavilla e Picerno. La vittoria manca dallo scorso 21 gennaio, quando il Monopoli rifilò un 1-0 ai danni del Potenza.

Nel match di andata il Monopoli la spuntò per 2-1: dopo il gol di Ernesto Starita al 45' e il raddoppio giunto su autogol di Cappelletti al 64', i biancazzurri trovarono la rete con Nicolao al 90'.

Modulo 3-5-2 per i biancoverdi. Tra i pali Gelmi, nel cuore della retroguardia dovrebbero presenziare Angileri, Bizzotto e Ferrini; sulle corsie esterne spazio a Viteritti (a destra) e La Vardera (a sinistra), mentre in mezzo De Risio sarà affiancato da Ardizzone e Iaccarino. Davanti Borrello si candida per affiancare Tommasini.

Nicola Losacco potrebbe ancora puntare sul 3-4-3. Saio in porta, protetto dalla difesa composta da Gorzelewski, Bonnin e Merletti; in mediana confermati Petrucci e Bagatti, sulla fascia destra è pronto Valenti mentre sul versante opposto Falbo potrebbe ottenere una maglia da titolare.Opoola e Guida agiranno sugli esterni per da supporto a Bunino, che vestirà di nuovo il ruolo di centravanti.

Monopoli-Brindisi, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Gelmi; Angileri, Bizzotto, Ferrini; Viteritti, Ardizzone, De Risio, Iaccarino, La Vardera; Borello, Tommasini. All. Anaclerio (Taurino squalificato).

BRINDISI (3-4-3): Saio; Gorzelewski, Bellucci, Merletti; Valenti, Bagatti, Petrucci, Falbo; Opoola, Bunino, Guida. All. Losacco.

