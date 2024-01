Serie C, la designazione arbitrale per il match Monterosi-Brindisi

Serie C Girone C

Monterosi-Brindisi, match valido per la ventitreesima giornata di Campionato di Serie C Girone C, in programma per Sabato 27 Gennaio alle ore 18.30 presso lo stadio “Bonolis”, sarà diretta dal Signor Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza.

Assistenti di gara il Signor Marco Pilleri della sezione di Cagliari e il Signor Matteo Cardona della sezione di Catania; quarto ufficiale il Signor Simone Palmieri della sezione di Avellino.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi