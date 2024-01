Brindisi Fc: col Monterosi il primo snodo cruciale nella bagarre salvezza

Serie C Girone C

BRINDISI - Incrocio di vitale importanza per il Brindisi, che sabato 27 gennaio sarà ospite del Monterosi allo stadio Bonolis di Teramo in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza (calcio d'inizio alle ore 18:30). Ai biancazzurri serve una vittoria per continuare a risalire la classifica ed avvicinarsi così alle zone tranquille della graduatoria.

Le due squadre sono praticamente attaccate l'una all'altra. Il Brindisi ha totalizzato finora quindici punti, al netto di quattro vittorie, tre pareggi e quindici sconfitte; quattordici invece quelli conquistati dal Monterosi, per un totale di tre successi, cinque pari e quattordici ko; uno score tutto sommato identico. Nell'ultimo turno gli adriatici hanno conquistato un pareggio per 1-1 nel derby pugliese con l'Audace Cerignola interrompendo così una striscia negativa di tre sconfitte consecutive, mentre i laziali sono stati battuti per 1-0 dal Latina, in precedenza erano arrivati il prezioso pareggio contro la Juve Stabia (1-1) e la vittoria per 2-1 sul Monopoli.

Come già accennato, questa sarà una partita da non sbagliare per il Brindisi, o quasi. Giorgio Roselli potrà puntare su una nuova linfa fornita dal calciomercato, visto che in questi giorni la dirigenza ha apportato diversi innesti: per il centrocampo sono stati ingaggiati Valerio Labriola dal Giugliano e Vincenzo Spingola dal Cosenza, in attacco invece sono arrivati Lorenzo Grassi dalla Fermana e soprattutto è tornato dalla Carrarese Malik Opoola, tra i giocatori più incisivi nella stagione della promozione in Serie C lo scorso anno. Ha lasciato la Puglia invece Nicola Malaccari, direzione Fermana.