Serie C girone C, Pescara-Virtus Francavilla: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Oggi pomeriggio la Virtus Francavilla sarà di scena allo stadio Adriatico per la sfida al Pescara, in un match suggestivo e allo stesso tempo impegnativo (calcio d'inizio alle ore 17:30). I biancazzurri sono reduci dall'importante vittoria contro il Monopoli che li ha lanciati al settimo posto nella caccia ai playoff: serve un risultato positivo per perseguire l'obbiettivo e accrescere il bottino in trasferta che per ora vede soltanto 6 punti messi a referto. Gli abruzzesi dal canto loro vogliono consolidare la terza piazza della classifica proprio in vista degli spareggi promozione; nell'ultimo turno hanno conquistato un pareggio per 2-2 di fronte al Cantazaro.

Classico 4-3-3 per gli uomini di Zdenek Zeman, che ha recuperato anche Cancellotti e Palmiero. Plizzari in porta, Crescenzi e Milani a fungere da terzini (rispettivamente a destra e a sinistra); a comporre il tandem difensivo saranno Brosco e Mesik, A centrocampo, accanto a Kraja pronti Aloi e Rafia, mentre a dare supporto a Lescano saranno gli esterni offensivi Kolaj e Merola.

Oltre ad Avella e Tchetchoua, Antonio Calabro non disporrà di Patierno per infortunio. La Virtus dovrebbe così far ricorso al 3-5-2 con Romagnoli confermato tra i pali, protetto dal trio Solcia-Minelli-Caporale. Sulla fascia destra PIerno sembra in vantaggio su Cisco, invece sul versante opposto tornerà titolare De Marino (ex della gara); in cabina di regia Risolo, coadiuvato da Macca e Di Marco. Davanti la coppia formata da Maiorino e Murilo.

Pescara-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Crescenzi, Brosco, Mesik, Milani; Aloi, Kraja, Rafia; Kolaj, Lescano, Merola. All.Zeman.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Romagnoli; Solcia, Minelli, Caporale; Pierno, Macca, Risolo, Di Marco, De Marino; Maiorino, Murilo. All.Calabro.