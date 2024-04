La Virtus Francavilla supera il Catania: tre punti fondamentali nella corsa salvezza

La Virtus Francavilla batte un colpo in chiave salvezza. Alla Nuovarredo Arena la formazione guidata da Alberto Villa ha riscattato la sconfitta contro il Brindisi dello scorso turno battendo il Catania per 1-0: si tratta del terzo successo complessivo contro i rossoazzurri, dopo quelli risalenti al 20 novembre 2016 e al 14 aprile 2019, sempre con il medesimo risultato. Tale vittoria permette ai biancazzurri di restare in corsa per i playout.

L'approccio dei padroni di casa è stato aggressivo, il club della Città degli Imperiali è andato vicino alla rete al 20' quando Artistico ha caricato un buon diagonale terminato però sul palo; poco dopo è stato Izzillo a sfiorare la rete da due passi, ma il suo tentativo è stato respinto in corner da Albertoni. Nel secondo tempo gli etnei si sono fatti vedere in avanti in occasione del tiro dalla distanza di Zammarini, a cui ha risposto Artistico al 55', con l'attaccante che stavolta ha centrato lo specchio della porta per il vantaggio biancazzurro. La Virtus Francavilla è salita così a 33 punti in classifica.