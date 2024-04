Virtus Francavilla, contro il Catania è vitale vincere per le speranze playout

La sconfitta nel derby contro il Brindisi ha complicato i piani della Virtus Francavilla, che si trova in piena zona playout con l'obiettivo di assicurarsi il miglior piazzamento proprio in vista degli spareggi salvezza.

Tuttavia il diciottesimo ko stagionale tra le mura dello stadio Fanuzzi e il contemporaneo successo del Monopoli sul Sorrento, oltre ai pareggi di Turris e Monterosi, hanno cambiato la classifica: i biancazzurri ora sono lontani sette punti dai campani e sei dalla formazione barese, mentre i laziali (battuti in precedenza nello scontro salvezza) si sono avvicinati a meno due. Ora è necessario almeno mantenere o migliorare le distanze in graduatoria poiché i playout non si disputano se il distacco tra la quintultima e la penultima o la quartultima e la terzultima è pari o superiore ad otto punti; tale circostanza porterebbe alla retrocessione in Serie D della squadra peggio piazzata in classifica.

A questo punto per la Virtus Francavilla diventa vitale, quasi obbligatorio, battere il Catania domenica 7 aprile (alla Nuovarredo Arena, ore 18:30) e sperare di portare a casa un filotto di risultati utili nelle restanti tre partite. Quello contro gli etnei è un autentico crocevia della stagione del club della Città degli Imperiali, anche se non sarà affatto semplice: anche il Catania è nelle zone basse della classifica, lontano solo due punti dalla Turris, e non vuole finire immischiato nella lotta per la permanenza in Serie C con una squadra costruita per altre ambizioni. Insomma, la sfida è una di quelle da non sbagliare.