Serie C, la designazione arbitrale per il match Brindisi-Picerno

Serie C Girone C

Brindisi-Picerno, match valido per la diciottesima giornata di Serie C girone C, in programma per Domenica 17 Dicembre alle ore 20.45 presso lo Stadio “Fanuzzi”,sarà diretto dal Signor Mattia Caldera della sezione di Como.

Assistenti di gara il Signor Simone Piazzini della sezione di Prato e il Signor Francesco Collu della sezione di Oristano; quarto ufficiale il Signor Thomas Bonci della sezione di Pesaro.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi