Serie C, le probabili formazioni di Potenza-Brindisi

Serie C Girone C

Il momento, dopo una lunga attesa, è arrivato. Il Brindisi è pronto a disputare un campionato di Serie C, dopo una lunghissima assenza durata 33 anni dalla terza serie: sarà lo stadio Viviani il luogo del battesimo della squadra allenata da Ciro Danucci (al debutto in categoria), che affronterà i padroni di casa del Potenza (stasera, alle ore 20:45). Non un esordio particolamente semplice per i biancazzurri, che però scenderanno in campo con la voglia di sorprendere e la fame tipiche di una neopromossa.

I padroni di casa allenati da Alberto Colombo verranno schierati tramite il modulo 3-5-2. In porta Gasparini, mentre Gyamfi, Sbraga e Verrengia andranno a formare la retroguardia. Il trio Saporiti-Laaribi-Prezioso agirà in mediana, sulle corsie esterne, rispettivamente e a destra e a sinistra, pronti Hadziosmanovic e Volpe. In avanti Di Grazia darà supporto a Caturano.

Consueto 4-2-3-1 per Danucci. Prima gara ufficiale per Albertazzi tra i pali, Valenti e Monti saranno i terzini (a destra e a sinistra), con Gorzelewski e l'altro neoarrivato Bizzotto a presidiare il cuore della difesa. Cancelli e Malaccari in mediana, Petrucci nel ruolo di trequartista potrà contare sulle ali Fall e Golfo per sostenere il centravanti Bunino.

Potenza-Brindisi, le probabili formazioni

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Gyamfi, Sbraga, Verrengia; Hadziosmanovic, Saporiti, Laaribi, Prezioso, Volpe; Di Grazia, Caturano. All. Colombo.

BRINDISI (4-2-3-1): Albertazzi; Valenti, Gorzelewski, Bizzotto, Monti; Cancelli, Malaccari; Golfo, Petrucci, Fall; Bunino. All.Danucci.