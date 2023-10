Triarico fa esultare il Fasano: Bitonto battuto per 1-0

Continua il percorso positivo del Fasano che, presso il Polisportivo Rossiello, ha battuto per 1-0 il Bitonto centrando la seconda vittoria stagionale nonché il quarto risultato utile consecutivo.

Dopo un primo tempo dove il portiere di casa Tarolli si è fatto trovare pronto sul colpo di testa di Calabria e il tentativo di Renelus, i neroverdi hanno trovato la replica nel secondo tempo con Mariano, che ha sfiorato la rete dopo un mancino; successivamente Idoyaga non ha inquadrato la porta al termine di un'azione corale dei biancazzurri, mentre Tedesco nel finale per poco non è andato a segno su un colpo di testa spentosi a lato del portiere ospite Lazaar. E così all'84' gli uomini guidati da Luca Tiozzo hanno confezionato il vantaggtio con il classico gol dell'ex firmato da Triarico: l'esterno ha insaccato il pallone da posizione ravvicinata venendo servito da Battista. Nel finale non è accaduto più nulla, dunque il Fasano è salito a quota 8 punti in classifica a pari merito con la Paganese.