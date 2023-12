Serie D: Fasano, botta e risposta con la Polisportiva Santa Maria Cilento (2-2)

Squadra in casa

Squadra in casa Polisportiva Santa Maria Cilento

Quarto pareggio stagionale per il Fasano che, allo stadio Carrano, ha colto un 2-2 contro la Polisportiva Santa Maria Cilento a seguito di un vivace botta e risposta.

Al 13' Battista è stato abile a trasformare un calcio di rigore (assegnato per un tocco di mano avversario) per il momentaneo vantaggio degli ospiti, raggiunti al 32' dai padroni di casa grazie a Catalano, sempre dagli undici metri; al 49' la Polisportiva Santa Maria Cilento ha effettuato il sorpasso sui biancazzurri con il sigillo di Ferrante, ma al 53' il difensore Pambianchi ha riequilibrato definitivamente l'incontro sugli sviluppi di un corner. Il Fasano è salito così a 21 punti in classifica.