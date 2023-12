Serie D, Fasano di nuovo ko: l'Angri si impone per 3-2

Il Fasano lotta ma alla fine cade al cospetto dell'Angri. Allo stadio Novi i biancazzurri sono stati battuti per 3-2, incassando così la terza sconfitta consecutiva dopo quelle arrivate per mano di Team Altamura e Nardò.

I padroni di casa hanno sbloccato il match al 28' grazie al Palmieri, mentre al 51' De Franco ha risolto una mischia in area di rigore firmando così il raddoppio; gli uomini guidati da Luca Tiozzo non si sono dati per vinti e successivamente hanno accorciato le distanze con Battista, che al 68' ha finalizzato un'azione personale. Finale incandescente: all'86' Longo ha trovato il tris per l'Angri, in pieno recupero (al 93') Dorato è andato a segno su una ribattuta, tuttavia non è bastato. Il Fasano è rimasto fermoa quota 20 punti in classifica.