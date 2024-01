Serie D, il Fasano vince ancora: Ganci stende il Bitonto

Il Fasano continua la sua marcia proficua intrapresa nelle ultime settimane: allo stadio Curlo i biancazzurri hanno battuto per 1-0 il Bitonto in un derby pugliese che ha portato in dote la terza vittoria di fila, l'ottava in totale.

A decidere il match è stato Ganci, che al 38' è andato a segno grazie ad un tiro dal limite. Il Fasano è così salito a 31 punti in classifica.