Fasano, rinforzo per l'attacco: c'è il ritorno di Tiziano Prinari

L’U.S. Città di Fasano annuncia di aver trovato l’accordo per il ritorno di Tiziano Prinari in biancazzurro dopo 4 stagioni.

Il calciatore, nato il 6 marzo 1995 a Lecce, ha mosso i primi passi calcistici nel settore giovanile dell’Inter e del Salento Football, prima delle esperienze con San Cesareo e Galatina rispettivamente in Promozione ed Eccellenza pugliese. Nella stagione 2014/15 accoglie la prima proposta in Serie D (girone F) con il Chieti. Le 24 presenze e 2 reti con il club abruzzese trovano seguito nel girone H di Serie D, in cui Prinari vanta tanta esperienza considerando i trascorsi con le maglie di Bisceglie, Nardò, Casarano, Fidelis Andria, Altamura e Gelbison. In complessivo nel girone H della quarta serie nazionale conta 194 apparizioni e 28 reti, di cui 18 presenze e 3 marcature con la maglia dell’U.S. Città di Fasano risalenti alla stagione 2019/20. Il trequartista, alla sua seconda avventura fasanese, andrà dunque a dare manforte al reparto avanzato a disposizione del tecnico Luca Tiozzo.

“Ricevuta la chiamata della dirigenza, sono voluto tornare fortemente a Fasano anche se avessi altre offerte- dice Prinari-. Conosco l’ambiente che vivrò da oggi e sono già carico per dare il mio apporto a questa piazza che ritrovo con piacere a distanza di anni”.

Fonte: comunicato ufficiale Fasano