Serie D, il Fasano cede al Nardò: terza sconfitta stagionale per i biancazzurri

Battuta d'arresto per il Fasano, che allo stadio Curlo è caduto per mano del Nardò in un vivace derby pugliese: 3-2 il risultato finale della gara, che è valso la terza sconfitta stagionale (la seconda di fila) per la squadra allenata da Luca Tiozzo.

Nel giro di un paio di minuti gli uomini guidati da Nicola Ragno hanno messo la partita su binari favorevoli, grazie alle reti di Gennari al 18' e Gentile al 20'; nella ripresa, al 57', i biancazzurri hanno accorciato le distanze con il sigillo di Losavio, ma all'82' Russo ha firmato il tris. La gara non è terminata qui poiché Battista, all'87', ha ridotto di nuovo il gap coi salentini. Il Fasano è rimasto così fermo a quota 20 punti in classifica.