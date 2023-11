Fasano, brusca battuta d'arresto: il Gravina infligge il primo ko stagionale

Dopo nove partite si ferma la sorprendente corsa del Fasano. Allo stadio Vicino il club del presidente Franco D'Amico ha incassato la prima sconfitta stagionale per mano del Gravina, che si è imposto con un secco 3-0.

Gravina-Fasano, la partita

I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 12', quando l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore per fallo su Da Silva: sul dischetto si è presentato Santoro,che non ha sbagliato. Da lì in poi gli ospiti hanno reagito in maniera veemente alla ricerca del pareggio, confezionando occasioni con Idoyaga, Calabria e Bianchini (quest'ultimo ha mancato il bersaglio da pochi passi). In chiusura di frazione ci ha provato Da Silva per i gialloblù, ma la sua conclusione è terminata fuori.

Nelle prime battute del secondo tempo il Gravina ha trovato il raddoppio, ancora grazie a Santoro che ha insaccato su servizio di Murtas al 61'. Gli uomini allenati da Luca Tiozzo, colpiti a freddo, sono rimasti spiazzati e al 69' hanno anche incassato la terza rete firmata da Coppola, che ha finalizzato al meglio una ripartenza. All'86' è giunto lo scatto d'orgoglio degli ospiti che hanno accorciato le distanze con il colpo di testa di Ganci, tuttavia immediatamente il Gravina ha risposto infiilando il poker firmato da Lauria. Il Fasano è rimasto così fermo a quota 19 punti in classifica.