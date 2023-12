Serie D, Fasano: arriva Mattia Persano per l'attacco

Volto nuovo nel reparto avanzato dell’U.S. Città di Fasano che comunica di aver tesserato l’attaccante Mattia Persano. Il classe ‘96, nato il 21 settembre a Galatina, è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Lecce, Napoli e Bologna con cui ha alle spalle 78 presenze e 14 reti nelle formazioni under 19.

Nella stagione 2016/17 esordisce in Serie C con la maglia del Lecce, prima di collezionare 81 presenze e 10 reti tra Siracusa, Rieti, Turris e Vibonese.

In quarta serie vanta 61 apparizioni condite da 15 gol considerando i trascorsi con Luparense, Lupa Frascati, Arezzo e Santa Maria Cilento.

Proprio in quest’inizio di stagione era in forza alla Polisportiva S.M. Cilento (girone H), con cui aveva messo all’attivo una marcatura in 11 presenze. Nella sua carriera c’è spazio per un breve trascorso nell’FC Hermannstadt, club militante nella massima serie rumena dove collezionó 2 apparizioni nella stagione 2019/20.

“Sono contento e carico di essere qui-dice Persano-. Arrivo in una piazza con società importante che permettono di esprimerti al meglio su tutti i fronti. Appena ho saputo dell’interesse del Fasano nei miei confronti non ho esitato a pensarci un secondo.”

Fonte: comunicato ufficiale Fasano