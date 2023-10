Il Fasano non si ferma: vittoria sulla Fidelis Andria e primo posto solitario in classifica

Il Fasano continua a stupire regalandosi almeno una settimana da primo in classifica. La formazione guidata da Luca Tiozzo infatti ha battuto per 2-1 la Fidelis Andria, allo stadio Curlo, mantenendo l'imbattibilità stagionale, che dura ormai da sette gare, e salendo in vetta al girone H della Serie D: decisivi, in tal senso, il ko del Team Altamura contro il Nardò e il pari del Martina contro il Casarano.

A sbloccare il match ci ha pensato Battista, con una prodezza direttamente su calcio di punizione al 12'; il pari dei federiciani è giunto nel finale di frazione, precisamente al 40', a firma di Feola, imbeccato dalla sponda di Donida sugli sviluppi di una punizione. I padroni di casa però non si sono scomposti dalla rete ospite, anzi, nelle primissime battute del secondo tempo hanno confezionato il sorpasso grazie a Calabria, abile a finalizzare un'azione personale. Il Fasano sale così a quota 15 punti in classifica.