Brindisi, brusco stop: la Nocerina infligge il primo ko stagionale (3-0)

Prima sconfitta stagionale per il Brindisi, che allo stadio San Francesco D'Assisi è caduto sotto i colpi della Nocerina: 3-0 il risultato finale del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie D, girone H. A portare in vantaggio i padroni di casa è stato Mincica al 13'. Il Brindisi ha provato a reagire ma al 35' la Nocerina ha colto il raddoppio con Talamo. Nel secondo tempo la formazione guidata da Ciro Danucci è stata colpita per la terza volta, al 79', stavolta da Balde. A seguito di questo ko il Brindisi è rimasto fermo a quota 14 punti, gli stessi conquistati finora dalla Cavese.