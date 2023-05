Spareggio per la Serie C: Brindisi Fc e Cavese si affronteranno a Matera

BRINDISI – Il comitato interregionale della Lega Nazionale dilettanti ha deciso. Si giocherà presso lo stadio XXI Settembre – Franco Salerno di Matera lo spareggio fra Brindisi Fc e Cavese per la promozione in Serie C, in programma domenica prossima (14 maggio). L’impianto, situato nella periferia del capoluogo lucano, in pieno centro abitato, ha una capienza di circa 7mila spettatori. E’ da vedere, però, quanti saranno i biglietti messi a disposizione delle due tifoserie. La scelta è ricaduta su Matera dopo che sono state vagliate varie altre soluzioni (da Cosenza a San Benedetto del Tronto, passando per Pescara) fra il centro-sud Italia.

Seguono aggiornamenti