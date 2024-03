Scatto d'orgoglio per il Brindisi: derby agli adriatici, battuta la Virtus Francavilla

Il Brindisi si regala la prima vittoria stagionale nel derby contro la Virtus Francavilla, andato in scena allo stadio Fanuzzi: la formazione adriatica, con questo successo, allunga la sua permanenza in Serie C; il club della Città degli Imperiali invece ha subito la diciottesima sconfitta stagionale con il conseguente aumento del distacco dal Monopoli (ora a più sei dopo la vittoria sul Sorrento) e dalla Turris, ora lontana sette lunghezze.

Al 21' Bonnin ha preso il tempo ai difensori avversari battendo Branduani sugli sviluppi di un corner, il raddoppio invece è stato firmato da Trotta: l'attaccante, al 28', ha insaccato dopo una girata nel cuore dell'area di rigore. Al 41' la Virtus ha avuto l'occasione per accorciare le distanze direttamente su calcio di rigore, ma il portiere Saio ha intuito e respinto il tentativo di Polidori. Il Brindisi è salito a 18 punti, mentre la Virtus Francavilla è rimasta ferma a quota 30.

Brindisi-Virtus Francavilla, il tabellino

BRINDISI: Saio, Monti, Petrucci, Bonnin, Pinto, Merletti(65’ Valenti), Trotta(65’ Guida), Falbo(79’ Calderoni), Galazzini(79’ Labriola), Martorelli, Pagliuca(83’ Bagatti). A DISPOSIZIONE: Antonino, Auro, Vona, Gorzelewski, Fiorentino, Vantaggiato, Speranza, Valenti, Guida, Labriola, Spingola, Calderoni, Opoola, Bagatti, Zerbo. ALLENATORE: Losacco Nicola.

FRANCAVILLA: Branduani, Monteagudo, Gasbarro, Biondi, Artistico, Polidori(58’ Contini), Dutu(84’ Vapore), Izzillo, Risolo, Nicoli(46’ Carella), Garofalo(58’ Macca). A DISPOSIZIONE: Carretta, Lucatelli, De Marino, Gavazzi, Molnar, Carella, Contini, Agostinelli, Vapore, Macca. ALLENATORE: Villa Alberto.

MARCATORI: 21’ Bonnin (B), 29’ Trotta (B)

AMMONITI: 40’ Trotta (B), Galazzini (B), 78’ Biondi (F), 80’ Dutu (F),

ESPULSI:

RECUPERO PRIMO TEMPO: 2’.

RECUPERO SECONDO TEMPO: 3’

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi