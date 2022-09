Virtus Francavilla, domenica arriva il Messina: lo scorso anno ci fu una vittoria con pokerissimo

Serie C Girone C

Dopo l'importante pareggio in rimonta (2-2) sul campo della Turris, domenica 11 settembre la Virtus Francavilla farà il proprio esordio stagionale tra le mura della Nuovarredo Arena: l'avversario della seconda giornata del campionato di Serie C sarà il Messina di Gaetano Auteri (calcio d'inizio alle ore 17:30). L'obiettivo è dare continuità alla bella prestazione in terra campana per cogliere il primo successo.

Nella passata stagione, in casa, i biancazzurri trionfarono con un secco 5-1, il 23 gennaio 2022: la pratica fu chiusa già nel primo tempo con ben tre reti segnate da Cosimo Patierno all'11' (al debutto con la Virtus), Mirko Miceli al 29' e Mario Prezioso al 37'; al 58' Ibourahima Baldé accorciò le distanze, ma al 59' Roberto Pierno servì il poker. A rendere più ampio lo scarto ci pensò il rigore trasformato da Leonardo Perez (78').