Virtus Francavilla, il punto sul casting per il nuovo allenatore

Il casting è ancora aperto, e proseguirà nei prossimi giorni con calma, senza alcuna fretta. Perché la Virtus Francavilla vuole riflettere e analizzare ogni candidatura prima di compiere la propria scelta. La società, dopo la separazione con Roberto Taurino, sta continuando a sondare il terreno per decidere quale sarà la prossima guida tecnica della squadra: tanti i nomi emersi e diversi i sondaggi effettuati, anche se al momento non c''è nulla di definito o di imminente concretizzazione. Infatti sembra che a stretto giro verranno valutati altri profili e che in lizza ci siano altri tecnici il cui nome non è ancora trapelato.

Diversi, dicevamo, i papabili alla panchina biancazzurra. Leonardo Colucci è tra questi: il classe 1972 nella stagione appena chiusa ha guidato il Picerno da novembre 2021 dopo che è subentrato ad Antonio Palo, riuscendo a portare il team ai playoff. Tra i moduli preferiti da Colucci c'è il 3-5-2, base da sempre utilizzata dalla Virtus Francavilla da quando è in Serie C. A seguire c'è il nome di un giovane emergente, Roberto Occhiuzzi, che ha guidato il Cosenza prima da marzo 2020 fino ad agosto 2021, per poi essere richiamato lo scorso dicembre venendo esonerato a febbraio 2022; Occhiuzzi, in questo campionato, aveva sostituito Marco Zaffaroni, 53 anni, altro candidato a guidare il club della Città degli Imperiali: in passato ha guidato tra le altre Monza e Albinoleffe e ha impiegato spesso come schieramento il 3-4-1-2.

Viva l'ipotesi che porta a Mirko Cudini, reduce dall'esperienza al Campobasso e apprezzato per la proposta di calcio e per il suo carisma. Si tratterebbe di una scelta per così di dire 'di rottura' a livello tattico, poiché il tecnico classe 1973 nel corso della sua carriera ha imposto come marchio di fabbrica il modulo 4-3-3 (come già accennato, la Virtus vorrebbe un allenatore che abbia nella difesa a tre noi dei suoi punti di partenza).

E poi c'è la suggestione di un possibile ritorno di Antonio Calabro, condottiero biancazzurro dal 2014 al 2017 e uno degli autori della storica cavalcata dall'Eccellenza alla Serie C, trascinando la squadra ai playoff nel suo primo anno tra i professionisti. Una suggestione di cui si è parlato tanto negli scorsi giorni e che resta da seguire, tuttavia per ora non ci sarebbero degli sviluppi. Non ci sono stati contatti invece con Bruno Trocini, che ha guidato la società del presidente Antonio Magrì da novembre 2018 a marzo 2021.

Insomma, questa potrebbe essere la settimana giusta per conoscere il nuovo allenatore della Virtus Francavilla: servirà attendere ancora per far sì che le riserve vengano sciolte del tutto.