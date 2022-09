Virtus Francavilla, una chiusura di mercato col botto: Minelli rinforza la difesa, a centrocampo arrivano Cardoselli e Macca

Serie C Girone C

Per la Virtus Francavilla l'ultimo giorno di mercato è stato molto intenso, caratterizzato da un'autentica chiusura col botto: i biancazzurri infatti hanno messo a segno ben tre colpi di mercato che non hanno fatto altro che rendere ancora più lunga la rosa a disposizione di Antonio Calabro.

Per coprire il buco in difesa lasciato dalla partenza di Fabio Delvino (andato alla Fidelis Andria in cambio dell'esterno Antonio Fois), è stato prelevato dalla Juventus Next Gen il difensore Alessandro Minelli. Il classe 1999 nella passata stagione ha totalizzato 18 presenze in forza alla Pro Vercelli, dopo aver trascorso la prima parte di stagione in Serie B al Cosenza (4 presenze); nel 2020/2021 ha vestito la maglia del Bari venendo impiegato in 19 occasioni tra stagione regolare e Coppa Italia. Minelli è un centrale di ruolo.

Assieme alla Virtus Entella il club della Città degli Imperiali ha confezionato una doppia operazione per il centrocampo. Importante quella che ha portato in Puglia, a titolo definitivo, il duttile Cassio Cardoselli, utilizzabile sia come mediano che centrale (e da trequartista, all'occorrenza): lo scorso anno il classe 1998 ha giocato per il Siena, con uno score di 35 presenze, 3 reti e 2 assist; nel 2020/2021 ha raccolto 15 presenze in Serie B, alla Virtus Entella. Dalla squadra ligure è inoltre giunto in prestito il centrocampista classe 2003 Federico Macca, reduce dall'avventura a titolo temporaneo nella Primavera del Genoa.