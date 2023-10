Virtus pronta al 'classico' con il Monopoli: a caccia di una vittoria che manca da tre anni

Serie C Girone C

Riscattare la batosta contro il Sorrento e ricominciare la marcia in campionato, in una partita ormai divenuta un cult del girone C della Serie C. La Virtus Francavilla, sconfitta per 5-1 dalla formazione campana domenica scorsa, è concentrata verso il prossimo ostico impegno: venerdì 20 ottobre, allo stadio Veneziani, ci sarà da affrontare il delicato derby pugliese contro il Monopoli (calcio d'inizio alle ore 20:45).

La formazione guidata da Alberto Villa, che tornerà in panchina dopo aver scontato un turno di squalifica, proverà a strappare punti importanti per la salvezza in quello che sarà il diciannovesimo atto totale, tra campionato, Coppa Italia Serie C e playoff, della lunga storia tra i due club. Quello che servirà alla Virtus è tornare a giocare con l'intensità e l'attenzione che prima dell'ultimo stop avevano portato ben cinque risultati utili di fila. Non sarà comunque una gara facile, dato che per il Monopoli questo è un crocevia fondamentale della stagione: il gabbiano non ha ancora vinto una partita, mettendo a referto quattro punti al netto di altrettanti pareggi e quattro sconfitte; sono undici invece i punti raccolti dal club della Città degli Imperiali (tre vittorie, due pareggi e tre ko).

Virtus Francavilla, due le vittorie raccolte tra le mura del Veneziani

I precedenti al Veneziani sorridono ai padroni di casa, imbattuti negli ultimi tre precedenti, mentre i successi portati a casa dalla Virtus sono solo due dalla stagione 2016/2017. L'ultimo è quello della stagione 2020/2021, quando i biancazzurri di Bruno Trocini ebbero la meglio per 3-1: alla rete del Monopoli di Eyob Zambataro al 29', replicarono Luca Sparandeo al 39', Leonardo Perez al 72' con l'autogol di Alessandro Bastrini (91') a chiudere i conti. Ancora più importante il blitz nel primo turno dei playoff 2018, precisamente l'11 maggio Anthony Partipilo siglò la rete decisiva al 74' e regalò la qualificazione ai suoi; la squadra era guidata da Gaetano D'Agostino.

Nella gara più recente, andata in scena il 27 novembre 2022, il Monopoli si impose per 1-0 grazie alla rete di Luca Falbo all'85'; analogo risultato quello del 4 maggio 2022, nel primo turno dei playoff, arrivato al 93' in seguito al rigore trasformato da Mario Mercadante. In totale sono cinque le sconfitte dei biancazzurri maturate al Veneziani, contando anche quattro pareggi.