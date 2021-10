Fasano, botta e risposta con la Virtus Matino: 1-1 e terzo risultato utile di fila

Il Fasano coglie un pareggio ricco di emozioni all'Heffort Sport Village di Parabita contro la Virtus Matino, nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie D, girone H. La squadra allenata da Giuseppe Mosca mette in scena un'altra buona prova dopo il successo casalingo con la Mariglianese, anche se con un pizzico di freddezza in più si poteva portare a casa l'intera posta in palio. Nell'avvio di gara i padroni di casa vanno vicinissimi al gol ma Suma è prodigioso prima sul tiro da fuori di Ancora e poi sull'immediato tentativo di Ruibal sulla respinta. Il Fasano reagisce in occasione del tiro di Calabria che finisce alto sulla traversa, ma è ancora la Virtus Matino ad fiorare il vantaggio col colpo di testa di Ancora finito fuori; nel finale di frazione Camara non riesce ad insaccare il pallone e a portare avanti gli ospiti.

Nella ripresa la girata di Forbes non porta i frutti sperati e, al 61' la sblocca la Virtus Matino: Ancora è abile a battere Suma grazie ad un tiro a giro. Cinque minuti più tardi ghiottissima occasione per il Fasano, che si vede assegnare un calcio di rigore per fallo di Ancora su Calabria, tuttavia il portiere D'Ippolito risponde presente e lo para. L'estremo difensore della Virtus Matino però al 71' non blocca il pallone e Forbes prontamente ne approfitta pareggiando i conti. Negli ultimi minuti di partita doppia chance del Fasano con Camara che non ne approfitta: finisce così, per i biancazzurri è il terzo risultato utile di fila che li porta in classifica a quota 8 punti.