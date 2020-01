Sacra Corona: Raffaele Renna sottoposto a regime di carcere duro

SAN PIETRO VERNOTICO – Per quattro anni sarà sottoposto a regime di carcere duro il 41enne Raffaele Renna, di San Pietro Vernotico, considerato elemento di spicco della Sacra corona unita nella fascia sud della provincia di Brindisi. Al detenuto è stato notificato nella giornata di ieri (giovedì 23 gennaio) il decreto ministeriale di applicazione del regime detentivo speciale previsto dall’articolo 41 bis dell’Ordinamento penitenziario. L'avvocato di Renna, Francesco Cascione, potrà impugnare entro i prossimi 20 giorni, davanti al tribunale di sorveglianza di Roma, tale provvedimento.

In carcere da 10 anni, il 41enne da un anno e mezzo è recluso presso la stuttura detentiva di Saluzzo (Cuneo). Renna è stato coinvolto in diverse inchieste contro gli affari illeciti condotti da frange della Scu nella provincia di Brindisi. A suo carico c’è già una condanna definitiva a 25 anni di reclusione nell’ambito del procedimento scaturito dall’operazione Uragano, inchiesta della guardia di finanza e della Dda di Lecce sul traffico di droga fra Brindisi, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco e San Donaci.

L’imputato non fece ricorso in Cassazione dopo la pronuncia di secondo grado con cui venne assorbita la condanna a 16 anni e otto mesi inflitta nel processo Game Over, inchiesta della Dia su nuove affiliazioni alla Scu ed estorsioni ai danni di titolari di paninoteche nella zona a Sud di Brindisi, poiché la Corte salentina riconobbe la continuazione dei reati di associazione finalizzata al traffico di droga.

Da quanto appurato dagli inquirenti, anche dal carcere Renna avrebbe continuato a ricoprire un ruolo di primo piano nella Scu. A tal proposito è emblematico il contenuto un pizzino attribuito a Raffaele Martena, altro elemento di spicco della Scu già sottoposto a regime di carcere duro, trovato in casa di un brindisino arrestato nell’ambito di una inchiesta della Dia di Lecce, in cui si legge testualmente: “Puffo (secondo l’accusa Raffaele Renna, ndr) ha una testa peggio della mia ed è sempre malavitoso, anche in carcere”.