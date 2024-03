Allarme bomba nella stazione di Trani, disagi alla circolazione ferroviaria

TRANI - Un allarme bomba nella stazione di Trani questa mattina (25 marzo) ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria sul tratto Foggia-Lecce, transitante anche da Brindisi, nei pressi della città capoluogo della Bat.

I carabinieri sono intervenuti sul posto, attorno alle 6.30, dopo aver rinvenuto una valigetta in cui vi era un messaggio con autore ignoto: secondo quanto riportato, un ordigno sarebbe stato inserito all'interno dello scalo ferroviario ed in due scuole cittadine. Per questo, il sindaco di Trani Amedeo Bottaro ha provveduto ad una prima chiusura degli istituti scolastici.

L'ultimo aggiornamento di Rfi (Rete ferroviaria italiana) è delle ore 9:25: i treni potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni per consentire l'intervento delle forze dell'ordine.

Seguiranno aggiornamenti

