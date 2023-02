Indagine "Square": altri tre indagati in silenzio davanti al gip

BRINDISI - Proseguono gli interrogatori di garanzia dopo il blitz di lunedì 30 gennaio. Alcuni brindisini sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti coinvolti in un presunto giro di spaccio di droga. E' l'esito dell'indagine denominata "Square", condotta dai militari, coordinati dal pm Luca Miceli della Procura di Brindisi, che ha fatto luce su attività legate alla cocaina in città. Oggi, mercoledì 1 febbraio, il gip del Tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, ha ascoltato tre persone che erano state condotte in carcere. Tutti e tre i brindisini si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Oggi è stato il turno di Roberto Sgura (35 anni, di Brindisi) e di Nicola Chirico (54 anni, di Brindisi), entrambi difesi dall'avvocato Ladislao Massari. E' toccato anche a Giovanni Del Monte (43 anni, di Brindisi), difeso dall'avvocato Luca Leoci. In silenzio, dunque, come già era accaduto ieri ad altri due indagati nell'ambito della stessa indagine. Nei prossimi giorni sarà sentito un altro personaggio coinvolto nell'inchiesta, Sergio Guarnaccia (46 anni, di Brindisi), difeso dagli avvocati Giampiero Iaia ed Elvia Belmonte.

L'indagine, come detto, ha fatto luce su un presunto giro di spaccio a Brindisi. I carabinieri della sezione operativa del Nor della locale compagnia, tra settembre 2020 e luglio 2021, hanno ricostruito le fasi di rifornimento, stoccaggio e distribuzione della cocaina. Due personaggi coinvolti, padre e figlio, si sarebbero riforniti da un terzo. Quindi, avrebbero ceduto la cocaina ad altre persone - sempre coinvolte nell'inchiesta - che a loro volta l'avrebbero rivenduta ai consumatori finali.