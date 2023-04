Geo Barents: storie di violenze, torture, fame e povertà. I migranti verso una nuova vita

BRINDISI – “Msf team, Msf team, rescue is complete. (Sbarco concluso)”, ha annunciato una volontaria dalla banchina alle 10.45. E’ seguito un lungo applauso accompagnato da sorrisi e sospiri di sollievo. Tutti e 339 migranti portati a Brindisi dalla nave Geo Barents di Medici senza Frontiere (Msf), sono sulla terraferma, al sicuro. Dopo lo sbarco e gli screening sanitari, sono stati accompagnati nei capannoni Ex Montecatini per l’identificazione, poi verranno smistati in diverse regioni d’Italia: Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. I minori non accompagnati restano Brindisi, coloro che hanno più di 14 anni verranno trasferiti temporaneamente nel Cara di Restinco. Sono tutti stravolti ma pronti per cominciare una nuova vita. Si portano dietro storie di soprusi, torture, guerra, fame, disperazione.

Due giovani donne di circa 20 anni hanno raccontato di essere state violentate e torturate in Libia, anche usate come schiave, hanno affrontato il viaggio da sole. Un viaggio iniziato, nella sua ultima fase, il primo aprile scorso. Sul barcone di 25 metri c’erano quasi 500 persone, tra cui bambini. Tutti hanno pensato di morire quando le onde di oltre quattro metri hanno travolto l’imbarcazione bagnando i loro effetti personali. Lo hanno raccontato ai volontari della Ong, una volta a bordo.

Le stesse operazioni di salvataggio sono durate oltre 11 ore. Per quattro giorni sono stati senza cibo, avevano solo bustine di datteri e acqua, gli ultimi due nemmeno quelle. Hanno speso tutti i loro soldi per cercare una vita più sicura in Europa e tutte le volte che sono stati intercettati e rimandati in Libia hanno dovuto procurarsi altri soldi.

Una famiglia con bambini ha tentato per ben 4 volte di attraversare il Mediterraneo, solo questa volta ci è riuscita, in quelle precedenti è stata rimandata indietro e rinchiusa nei centri di detenzione libici, i genitori sono stati torturati. Le torture subite riguardano bruciature, scariche elettriche e molto altro, i volontari di Medici senza frontiere non hanno potuto scendere nei dettagli trattandosi di dati sensibili, ma hanno raccolto testimonianze di orrore. Un inferno che non si augura nemmeno al peggior nemico quello vissuto da queste persone che oggi a Brindisi hanno trovato la speranza. A Brindisi, così come specificato dal prefetto Michela La Iacona, hanno ricevuto “La migliore accoglienza”, organizzata giorni prima secondo un piano che ha coinvolto istituzioni, enti, associazioni e forze di polizia. Volontari della Croce Rossa Italiana, personale del 118 e della Protezione Civile hanno gestito l’arrivo in banchina. I medici dell’Usmaf sono saliti a bordo per lo screening sanitario, disponendo lo sbarco prioritario per i casi più critici.

Una volta a terra poi, tutti sono stati presi in carico dal personale del 118, i volontari Cri e della Protezione civile. Come Pma, posto medico avanzato, la Asl ha predisposto due strutture con 28 posti letto complessivi e un'équipe composta da tre medici, otto infermieri e dieci soccorritori. Presenti anche due ambulanze dell'azienda sanitaria. Sono stati visitati 21 migranti, dei quali sei sono stati portati al Perrino. Tre sono risultati positivi al Coronavirus e rimarranno nella zona Covid del Pronto soccorso fino a negativizzazione; uno presenta una frattura alla mano e un altro problemi neurologici agli arti inferiori: entrambi sono in attesa di ricovero. Il sesto, invece, dopo esami radiologici negativi è stato dimesso e riportato nella zona di sbarco. Le operazioni di sbarco sono state presidiate dal Personale della Questura di Brindisi, della Prefettura, dai carabinieri, Polizia locale e Vigili del fuoco. Alle 11.30 in banchina è giunto anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

"I will eat pizza? I will eat pizza? Tell me I will eat pizza all the time"."Mangerò pizza? Mangerò pizza? Ditemi che in Italia mangerò pizza tutti i giorni". È la domanda di un bambino ha ripetuto più volte agli operatori di Medici Senza Frontiere durante la traversata.