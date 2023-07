Auto va a fuoco durante la marcia: quarto episodio in poche ore

BRINDISI - Quattro auto a fuoco in marcia nel Brindisino nell'arco di poche ore. Dopo l'episodio a San Donaci, quello sulla superstrada e uno a Ostuni, i vigili del fuoco di Brindisi attorno alle 12.30 sono intervenuti in via Galanti a Brindisi per spegnere un rogo divampato su una Bmw Serie1 in marcia. I passeggeri sono riusciti a saltare fuori dall'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo, per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato. Nella Città Bianca i pompieri sono giunti attorno alle 10, l'auto transitava in via Giovanni XXIII.