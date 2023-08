Maestrale e risacca: tre salvataggi in poche nelle acque del Brindisino

OSTUNI - Tre interventi di salvataggio nelle acque di Rosa Marina, precisamente nei lidi Rodos-Lambertiana-Capanno, nel pomeriggio di sabato 12 agosto. Protagonisti i bagnini Mattia e Daniele entrambi 17enni: nell'arco di poche ore hanno soccorso due donne e quattro ragazzini.

Il bagnino del Capanno Mattia ed il bagnino di Lambertiana Daniele, ognuno dal proprio punto di osservazione hanno notato due donne di circa 70 anni in mare in difficoltà perché non riuscivano a ritornare in spiaggia a causa della risacca che si formava per il forte vento di maestrale che ormai da giorni soffia sull'Adriatico. I due ragazzi prontamente sono entrati in mare raggiungendo le due donne e assicurandole alle loro braccia le hanno accompagnate al sicuro sulla spiaggia senza alcun danno.

Attorno alle 14, sempre al Capanno, Mattia ha notato tre ragazzini in difficoltà in balia della risacca. Anche in questo caso il ragazzo si è tuffato in mare con altre persone che hanno capito la gravità della situazione, raggiungendo e portando in salvo i tre ragazzini in più riprese.

Poco dopo un altro intervento, con una ragazzina di 14 anni in seria difficoltà in balia della risacca che non riusciva a rientrare e Mattia, il bagnino del Capanno con l’immancabile Baywatch l'ha raggiunta portandola in salvo sulla spiaggia senza conseguenze. Questa volta il bagnino è stato accolto da chi era in spiaggia con un meritatissimo applauso.

I tre interventi di sabato scorso si aggiungono ad altri due salvataggi verificatisi nell'arco di tre giorni. Venerdì 11 agosto nelle acque di Lido del Sole a Brindisi il bagnino Giuseppe Tommasi ha salvato un bambino che annaspava tra le onde. Tre giorni prima, ad Apani Beach il bagnino Andrea Sergio ha soccorso in mare una donna in grave difficoltà.