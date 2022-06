Crolla parte di una villetta in ristrutturazione: operaio in codice rosso

MESAGNE - Un giovane operaio è stato trasportato al Perrino: è la conseguenza di un incidente sul lavoro. Il malcapitato si trova in codice rosso. E' accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 30 giugno 2022, a Mesagne. Precisamente, in un cantiere in via San Vito.

Gli operai di una ditta stavano eseguendo lavori di ristrutturazione presso una villetta. Stando alle prime informazioni, sarebbe crollato un muro. L'operaio è rimasto schiacciato. Sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto, polizia locale di Mesagne, carabinieri, agenti del commissariato, vigili del fuoco e Spesal.

Il giovane è stato soccorso e trasportato presso l'ospedale Perrino. E' in codice rosso. Stando a quanto si apprende, sarebbe vigile, ma comunque le sue condizioni sono sotto osservazione costante. Lo Spesal dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Purtroppo gli incident ilavoro sembrano essere una costante anche in questo 2022. Limitando l'analisi al mese di giugno, occorre ricordare la morte di Armel Dabrè, originario del Burkina Faso, ma residente a Mesagne. E' morto cadendo da un ponteggio in Calabria.

Il 9 giugno un altro incidente ha funestato i cantieri del Salento: due operai sono caduti da un ponteggio. Dopo un volo di tre metri, ad avere la peggio è stato un 67enne di Oria (E.M.), che versa tuttora in gravi condizioni. I due lavoravano all'interno di un cantiere edile di Lecce.