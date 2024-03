Morì dopo aver partorito due gemelli: il gip rigetta la richiesta d'archiviazione

BRINDISI - Si dovrà continuare a indagare, ci sono ancora dei punti da chiarire relativi alla morte di Viviana Delego, l'insegnante di 42 anni di Pezze di Greco (frazione di Fasano), deceduta il 22 dicembre 2022 dopo aver dato alla luce due gemelli. La decisione del gip del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, arriva nella giornata di oggi, venerdì 22 marzo 2024. Il giudice, nella relativa ordinanza, si è espresso rigettando la richiesta di archiviazione che arrivava dalla procura di Brindisi. Sciogliendo la riserva, ha accolto, sostanzialmente, l'opposizione della persona offesa, presentata dal legale della famiglia della donna, l'avvocato Paolo D'Incecco.

Il pm titolare del fascicolo, Giovanni Marino, aveva chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. La scelta aveva lasciato perplessi i famigliari della donna. L'avvocato D'Incecco, nell'occasione, spiegò: "Il codice ci dà l'opportunità di fare opposizione e la faremo". Poi aggiunse: "Cercheremo di colmare le eventuali lacune nelle indagini svolte dalla procura, qualora ce ne fossero, sperando nella prosecuzione degli accertamenti". E in effetti il legale ha presentato l'opposizione alla richiesta di archiviazione, forte della consulenza di parte, redatta dal dottor Giuseppe Fanizza, ginecologo dell'Asl di Bari e con alle spalle una ultra-decennale carriera di fiduciario di diverse procure.

La vittima, che era già madre di una bimba che adesso ha 8 anni, fu sottoposta dopo il parto a isterectomia per via di una grave emorragia. Secondo la relazione del primario del reparto di Chirurgia generale dell'ospedale "Perrino" di Brindisi che la operò, sarebbe stato il ginecologo di turno a chiedergli di intervenire perché, per sua stessa ammissione, non sarebbe stato in grado di eseguire l'intervento di asportazione dell'utero. Nel marzo 2023, la Asl di Brindisi, al termine della indagine interna, aveva dichiarato che era stato fatto quanto previsto dai protocolli sanitari e dalle procedure mediche, chirurgiche e di terapia intensiva. La tragedia ha ovviamente scosso - come comprensibile - una famiglia.

"I gemelli godono fortunatamente di ottima salute, stanno bene e Giacomo è un papà esemplare: si è dedicato con dedizione ai suoi tre bambini", aveva in precedenza aggiunto l'avvocato D'Incecco. Tornando al rigetto della richiesta di archiviazione, la motivazione verte sulla necessità di una integrazione della relazione redatta dai consulenti tecnici del pm, al fine di rispondere ad alcune criticità rilevate dal dottor Fanizza. I dubbi vertono su eventuali intempestività e/o inadeguatezze del trattamento chirurgico e medico post cesareo. Insomma, i suggerimenti esposti dal consulente di parte vanno seguiti. Quindi, gli inquirenti avranno altri 90 giorni per proseguire le indagini per far luce sulle morte di Viviana Delego.