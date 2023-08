Movida nel centro: un altro noto locale chiuso per sette giorni

BRINDISI - Un altro noto locale della movida brindisina chiuso per sette giorni: in questo caso, sotto la lente di ingrandimento della Polizia Locale e della Questura di Brindisi sono stati diversi eventi musicali all'aperto svolti senza le necessarie autorizzazioni. La relativa ordinanza del Suap (Sportello unico attività produttive) del Comune di Brindisi risale a ieri, venerdì 11 agosto 2023. E' stata notificata al titolare dell'attività in questione - l'Opéra Lounge Bistrot di piazza Durano - sempre nella giornata di ieri dagli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Antonio Orefice. La chiusura arriva a tre giorni da un altro episodio analogo, riguardante il La Plaza, sempre nel centro di Brindisi. Dopotutto, l'argomento "movida", come si vedrà a breve, sta tenendo banco in questa estate. Il questore Annino Gargano, con questa e altre attività, continua a monitorare la situazione, in sinergia con la polizia locale.

Tornando all'Opéra Lounge Bistrot, il Suap ha potuto verificare quanto contenuto in una recentissima nota stilata dalla sezione volanti. Gli agenti della Questura e della polizia locale hanno potuto constatare che, almeno da gennaio 2023, all'esterno del locale si sono svolti numerosi eventi musicali con dj, impianti e attrezzature esterne senza autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. Naturalmente, è stata posta attenzione anche alla salute pubblica: le norme prevedono limiti - sia in materia di decibel che di orario, la mezzanotte - alle emissioni sonore. E proprio su questa materia si sono espressi di recente i giudici del Tar di Lecce: il 23 luglio hanno sospeso l'ordinanza del Comune, risalente al 6 luglio, che aveva posticipato all'una di notte il limite massimo per la musica.

Non è semplice coniugare la voglia di divertimento e il diritto al riposo, specialmente nei centri storici. Anche sui media in molti hanno espresso opinioni sul tema. La questione, com'è ovvio che sia, non riguarda solo il capoluogo adriatico. Ma le norme esistono. I controlli e le verifiche, anche con tecnici Arpa, rappresentano la "risposta" indiretta a tale querelle, risposta che si concretizza nell'attività, predisposta in materia dal questore Annino Gargano, che ha visto impegnati agenti della Polizia Locale e della Questura. Inoltre, gli agenti delle due forze dell'ordine sono sempre aggiornati sulla materia, anche grazie alla formazione costante. A Carovigno, a maggio 2023, gli agenti hanno parlato di sicurezza urbana. Segno che l'attenzione sul tema non è alta solo l'estate, ma durante tutto l'arco dell'anno.