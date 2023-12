La nave tedesca Sea – Eye 4 arriva a Brindisi con oltre 100 persone salvate in mare

BRINDISI - Donne e uomini in banchina per accogliere e assistere le 106 persone salvate in mare il 26 dicembre scorso dalla Ong tedesca Sea Eye. Ancora una volta Brindisi non si è fatta trovare impreparata davanti all'ennesimo sbarco di migranti che ha coinvolto la città. Sotto il coordinamento della Prefettura, i volontari della Croce Rossa italiana e della Protezione civile, i medici Usmaf del Ministero della salute, tutte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale sanitario della Asl di Brindisi, ognuno per le proprie competenze, hanno dato vita al piano di accoglienza umanitaria predisposto nei giorni scorsi dal prefetto Michela La Iacona per fornire la migliore assistenza alle persone in fuga dagli orrori delle guerre.

Fra le 106 persone tratte in salvo vi sono 40 minorenni e una donna incinta. Ci sono anche un bambino di 5 e uno di 6 insieme ai loro genitori, invece un 13enne della Guinea e un 14enne del Mali viaggiano da soli.

Croce Rossa Italianai ha attivato presso il porto di Brindisi le proprie unità per le attività di assistenza ed accoglienza umanitaria con operatori volontari e crocerossine del Comitato di Brindisi con il supporto dei Servizi del Comitato Regionale Puglia tra cui gli Operatori Sanitari del Reparto di Sanità Pubblica ed il Servizio Migrazioni con le attività di Restoring Family Links per prevenire le separazioni allo sbarco ed agevolare le reunificazioni familiari.