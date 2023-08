La musica lo disturba: residente lancia secchiata d'acqua su musicista e cantante

OSTUNI - In piazza Giosuè Pinto a Ostuni nuovo episodio contro la movida "molesta" anche se in questo caso di molesto c'era ben poco. Almeno stando alla testimonianza dei presenti. Era tutto in regola, compreso l'orario della musica. Poco prima della mezzanotte di lunedì 31 luglio un uomo, un residente, ha gettato una secchiata d'acqua contro musicista e cantante che si stavano esibendo davanti al pub Hanky Panky. Lo stesso posto dove due anni fa un residente armato di bastone spaccò una cassa acustica, esasperato dalla musica alta. Ma erano le 4 del mattino. Questa volta il concerto era anche in chiusura.

"Ciò che è sorprendente è che la secchiata è volata esattamente nel momento in cui la cantante stava congedando noi spettatori augurandoci buonanotte, scusandosi per il termine della performance proprio a causa dell'ordinanza. Il locale è in regola". Scrive uno dei testimoni.

Come è noto a Ostuni il sindaco Angelo Pomes ha emesso un'ordinanza che regola gli orari della diffusione della musica e la somministrazione di bevande alcoliche. Dal lunedì al giovedì gli esercenti possono tenere la musica accesa fino a mezzanotte, mentre dal venerdì alla domenica (oltre al 14 e al 15 agosto) potranno farlo fino all’una. Nelle località marine, invece, lo stop alla musica scatta all’1 di notte dal lunedì al giovedì e alle 2 dal venerdì alla domenica, sempre con l'aggiunta del 14 e 15 agosto. Tutto ciò fino al prossimo 30 settembre.

Del fatto di lunedì sera sono stati informati gli agenti del commissariato di Ostuni ma al momento non risultano denunce.