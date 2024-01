Brindisi ancora attivo sul mercato: arriva Bonnin, saluta Ganz

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

SS Brindisi FC comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive a titolo definitivo di Tano Bonnin, difensore classe 1990 che in carriera ha vestito le maglie di Linared Deportivo, Vibonese, Rapid Bucarest, Almeria, lleida Esportiu, Osasuna, Villareal B e C, Noja, Valencia Mestalla, Real Madrid C, Maiorca.

Il calciatore, che nel suo curriculum vanta diverse presenze tra i professionisti della massima serie spagnola e nella nazionale dominicana, si legherà al club fino al 30/06/2024 con l’opzione di rinnovo fino al 2025.

Il club adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa Brindisi.

Contestualmente si comunica che nella giornata di ieri è intervenuta la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Simone Andrea Ganz.

Il club adriatico ringrazia Ganz per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata augurando un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi