Brindisi, domenica c'è il derby pugliese con il Bitonto: nella scorsa stagione la spuntarono i neroverdi

Il nuovo Brindisi di Ciro Danucci è partito bene, battendo il Francavilla in Sinni allo stadio Fittipaldi per 2-0: un importante blitz che ha regalato la prima gioia stagionale, arrivata grazie alle reti di Gaetano Dammacco e Matteo Di Piazza. Ora i biancazzurri devono dare continuità a questo risultato, a cominciare dalla sfida interna di domenica 11 settembre contro il Bitonto allo stadio Fanuzzi (calcio d'inizio ore 15:00).

Nella passata stagione i neroverdi, proprio alla seconda giornata di campionato, il 26 settembre 2021, trionfarono in rimonta per 3-1 tra le mura dello stadio brindisino: i padroni di casa andarono in vantaggio con Ismaila Badje al 4', ma quasi subito Mirko Guadalupi firmò il pari (11'); nella ripresa il Bitonto formalizzò la vittoria prima trovando il vantaggio di Simone D'Anna al 71' e poi pescando il tris in pieno recupero ad opera di Matteo Montinaro (99').