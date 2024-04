La Virtus batte il Catania: ora è matematico, il Brindisi torna in Serie D

BRINDISI - Il Brindisi Fc è matematicamente retrocesso in Serie D. A condannare i biancazzurri a un verdetto scritto ormai da settimane è la vittoria conquistata oggi dalla Virtus Francavilla, contro il Catania. Alle 20.45 i biancazzurri scenderanno in campo a Crotone, solo per l'orgoglio.

Ultimi a quota 18 punti, gli uomini di mister Losacco non possono più agganciare la VIrtus (distante 15 punti) al terzultimo posto, a tre giornate dalla fine del campionato.

Anche se dovessero agguantare il Monterosi (distante 10 lunghezze) al penultimo posto, il Brindisi non potrebbe comunque ridurre a otto punti (divario massimo che deve intercorrerere fra 16esima e 20esima per la disputa dei playout) il distacco dal Monopoli, distante ben 21 punti.

Tornati dopo ben 33 anni nella terza serie, i biancazzurri sprofondano nuovamente nel calcio dilettantistico.

