Il Brindisi retrocede con dignità: vittoria in rimonta a Crotone

Retrocesso matematicamente in Serie D ancora prima di scendere in campo, a seguito della vittoria della Virtus Francavilla sul Catania, il Brindisi onora l'impegno e batte il Crotone in rimonta per 2-1, nella sfida andata in scena allo stadio Scida. Si tratta del sesto successo ottenuto finora in stagione.

In avvio di gara l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa, per via di un tocco di braccio di Calderoni: il penalty è stato prontamente trasformato da Tumminello all'8'. Poi la rimonta adriatica aperta da Falbo, che al 33' ha insaccato di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato e chiusa da Trotta, lesto a ribadire in rete un intervento del portiere D'Alterio su tentativo di Labriola (67'). Il Brindisi è salito così a quota 21 punti in classifica.

Crotone-Brindisi, il tabellino

CROTONE: D’Alterio, Giron, Bove, Comi (46’ Kostadinov), Battistini, Bruzzaniti (46’ D’Errico), Tribuzzi (78’ Cantisani), Leo, Zanellato (46’ Felippe), Vitale (83’ Di Stefano), Tumminello. A DISPOSIZIONE: Dini, Greco, Papini, Gigliotti, Felippe, Kostadinov, Crialese, Di Stefano, D’Errico, Cantisani, Stronati, Rispoli. ALLENATORE: Lamberto Zauli

BRINDISI: Saio, Monti, Petrucci (83’ Vona), Bonnin, Pinto, Calderoni, Trotta (83’ Bagatti), Falbo, Galazzini (89’ Zerbo), Martorelli (61’ Labriola), Pagliuca (61’ Guida). A DISPOSIZIONE: Antonino, Auro, Vona, Gorzelewski, Fiorentino, Vantaggiato, Speranza, Valenti, Guida, Labriola, Spingola, Merletti, Bagatti, Zerbo. ALLENATORE: Nicola Losacco

MARCATORI: 8’ Tumminello r. (C), 34’ Falbo (B), 67’ Trotta (B).

AMMONITI: 22’ Martorelli (B), 33’ Zanellato (C), 45’ Leo (C), 68’ Tribuzzi (C)

ESPULSI:

RECUPERO 1° TEMPO: 1’.

RECUPERO 2° TEMPO: 4’.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi