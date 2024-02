Brindisi, Gorzelewski: "Punto importantissimo, lotteremo fino alla fine"

Punto prezioso per il Brindisi, che sul campo della Juve Stabia ha messo in scena una prova di resistenza ed orgoglio fermando la capolista sullo 0-0. Dopo due ko consecutivi dunque, gli adriatici sono riusciti a muovere la classifica anche se la situazione resta delicata. Ad esprimere la soddisfazione per questo risultato è stato il difensore Franco Gorzelewski, con alcune dichiarazioni riportate dai canali ufficiali del club.

“È un punto importantissimo da cui dobbiamo ripartire; siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto e la giusta cattiveria -ha detto il calciatore classe 1996- Siamo venuti qui a fare la nostra partita sapendo che incontravamo la squadra prima in classifica. Continueremo a combattere fino alla fine per raggiungere i nostri obiettivi. Oggi abbiamo dimostrato che possiamo combattere con tutti. Lotteremo fino alla fine per lasciare il Brindisi dove merita. Un grazie speciale ai tifosi venuti fin qui a sostenerci.”