Brindisi: saluta Nicola Malaccari, ingaggiati Lorenzo Grassi e Vincenzo Spingola

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

SS Brindisi Fc comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Fermana il diritto alle prestazioni sportive di Nicola Malaccari. Il club biancazzurro ringrazia Malaccari per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata augurando un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

Contestualmente comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, rispettivamente da Fermana e Cosenza , le prestazioni sportive dell'attaccante Lorenzo Grassi e del centrocampista Vincenzo Spingola, entrambi classe 2004. Il sodalizio adriatico augura buon lavoro ai nuovi arrivati in casa biancazzurra.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi