Virtus Francavilla, saluta Tommaso Nobile: risoluzione consensuale tra le parti

Serie C Girone C

Si separano le strade tra la Virtus Francavilla e Tommaso Nobile. Dopo l'arrivo dall'Ancona Matelica di Michele Avella le voci sulla partenza del portiere sono aumentate fino a quanto non è stato ufficializzato l'addio: tramite una nota diramata sui propri canali, la società biancazzurra ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il classe 1996. Dopo essere arrivato nella scorsa estate, Nobile saluta la Città degli Imperiali avendo raccolto 38 presenze tra campionato, Coppa Italia Serie C e playoff: il suo futuro sarà al Foggia, che nelle ultime ore ha superato la concorrenza del Rimini.

Virtus Francavilla, risoluzione consensuale con Tommaso Nobile: il comunicato

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con Tommaso Emmanuele Nobile. La società ringrazia Tommaso per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nelle 38 partite in biancazzurro, augurandogli un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.