Ceglie, rinforzo per l'attacco: firmato Antonio De Comite

Antonio De Comite rinforza l'attacco del Ceglie. La società gialloblù ha ingaggiato a titolo definitivo la punta classe 1990, lo scorso anno protagonista con la maglia del Talsano: per lui 15 reti totali nel girone B del campionato di Promozione. Nel corso della sua carriera ha militato, tra le altre, in squadre come Massafra, Arboris Belli e Grottaglie.

Si tratta del primo acquisto di questo mercato estivo per il Ceglie, che negli scorsi giorni ha finalizzato le conferme di Morris Cellamare, Vincenzo Nazaro, Vincenzo Merico, Michele Maggi, Giovanni Costantino, Mattia De Pasquale e Donatello Salamina.