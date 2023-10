Coppa Italia Eccellenza: Mesagne, c'è la sfida al sorprendente Massafra

Giovedì 5 ottobre torna la Coppa Italia di Eccellenza, con lo svolgimento dell'andata del secondo turno. L'unica squadra brindisina impegnata in campo sarà il Mesagne, che nella precedente fase della competizione ha eliminato il San Pietro Vernotico (vittoria per 2-0 all'andata, 0-0 al ritorno); a salutare la Coppa Italia è stato anche l'Ostuni, sopraffatto dall'Arboris Belli.

I gialloblù affronteranno il Massafra tra le mura amiche (calcio d'inizio alle ore 15:30). In questo avvio di stagione il Mesagne ha raccolto 4 punti in campionato, al netto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte, l'ultima domenica scorsa per 3-1 contro l'Ugento; più cospicuo il bottino raccolto finora dalla formazione tarantina, partita forte nei primi quattro turni di campionato: sono 9 i punti messi a referto dai giallorossi (3 vittorie e un ko). Nell'ultimo turno è arrivata una vittoria per 5-0 in casa dell'Ostuni.

La gara di ritorno è fissata per giovedì 19 ottobre, a campo invertito.