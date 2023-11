Coppa Italia Promozione: Ceglie, pari con il Talsano e qualificazione alla terza fase

Il Ceglie accede alla terza fase della Coppa Italia della Promozione pugliese. Presso il campo sportivo Paradiso, i gialloblù hanno ottenuto uno 0-0 al cospetto del Talsano nel match di ritorno del secondo turno: un risultato che basta per strappare la qualificazione, al netto della vittoria maturata all'andata per 2-1 (reti di Bojang e Nazaro per i padroni di casa, sigillo di Conte per gli ospiti).

La competizione tornerà in scena a gennaio 2024. Domenica 12 novembre, nella decima giornata del girone B, il Ceglie affronterà in trasferta il Grottaglie.